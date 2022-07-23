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Поел суп и показал тарелку: в Белом доме доложили о состоянии больного Байдена

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 3 282

В Белом доме доложили о состоянии здоровья заболевшего коронавирусом Байдена

Поел суп и показал тарелку: в Белом доме доложили о состоянии больного Байдена

Фото: www.globallookpress.com / Jim LoScalzo - Pool via CNP / CNP / AdMedia

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На днях 79-летний политик заразился коронавирусом.

Президент США Джо Байден после заражения коронавирусом хорошо спит и обладает отличным аппетитом. Об этом доложила пресс-служба Белого дома.

Куратор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа в максимальных подробностях описал заботы своего драгоценного начальника и заверил, что Джо Байден даже показал ему чистую тарелку после обеда. Трансляция выступления представителя велась на YouTube-канале Белого дома.

«Президент чувствует себя лучше. Он хорошо спал прошлой ночью. Он съел свой завтрак и обед. Полностью! Он даже показал мне свою тарелку. Про меню не спрашивал, но видел пустую тарелку с крошками, и у меня есть некоторые догадки о том, что там было, но не спрашивал. Я спросил о его аппетите. Он пошутил, что сожалеет только о том, что его аппетит не изменился», — разоткровенничался Ашиш Джа.

Кроме того, куратор отметил, что Байден регулярно принимает противовирусные препараты, поэтому он продолжает работать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Джо Байден недавно в очередной раз опозорился на весь мир. Американский президент запутался в словах и назвал собственных солдат эгоистами.

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