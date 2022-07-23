В Киргизии пенсионерка подрезала трос альпинисту на 12-м этаже во время его работы

Разъяренная жительница многоэтажки перерезала трос альпинисту на 12-м этаже

Фото: www.globallookpress.com / City News Moskva

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Звуки ремонта настолько взбесили пенсионерку, что она решила просто скинуть рабочего.

Жительница квартиры на 12-м этаже одной из многоэтажек Киргизии ненавидит звуки ремонта до безумия. Буквально. 84-летняя пенсионерка настолько разозлилась из-за шума, что перерезала трос работающему альпинисту.

Как стало известно 5-tv.ru, молодой человек на 12-м занимался обыденными рабочими делами в рамках проекта по капитальному ремонту. В этом время пенсионерка в квартире начала раздражаться от звуков ремонта. В конечном итоге старушку охватила ярость: она схватила бытовой нож, высунулась в окно и разрезала трос альпиниста. Как у 84-летней пенсионерки хватило сил подпилить трос — неизвестно.

Возмездие ненавистницы ремонта не увенчалось успехом — рабочий не полетел камнем с 12-го этажа. Его спас второй, страховочный трос, на котором молодой человек додумался оперативно спуститься на твердую землю. Правда, трос сработал не сразу — два этажа парень падал «в свободном полете». На текущий момент по делу проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на севере Москвы водитель фургона доставки на полном ходу сбил пенсионерку в жилом дворе.

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