Разъяренная жительница многоэтажки перерезала трос альпинисту на 12-м этаже

Звуки ремонта настолько взбесили пенсионерку, что она решила просто скинуть рабочего.

Жительница квартиры на 12-м этаже одной из многоэтажек Киргизии ненавидит звуки ремонта до безумия. Буквально. 84-летняя пенсионерка настолько разозлилась из-за шума, что перерезала трос работающему альпинисту.

Как стало известно 5-tv.ru, молодой человек на 12-м занимался обыденными рабочими делами в рамках проекта по капитальному ремонту. В этом время пенсионерка в квартире начала раздражаться от звуков ремонта. В конечном итоге старушку охватила ярость: она схватила бытовой нож, высунулась в окно и разрезала трос альпиниста. Как у 84-летней пенсионерки хватило сил подпилить трос — неизвестно.

Возмездие ненавистницы ремонта не увенчалось успехом — рабочий не полетел камнем с 12-го этажа. Его спас второй, страховочный трос, на котором молодой человек додумался оперативно спуститься на твердую землю. Правда, трос сработал не сразу — два этажа парень падал «в свободном полете». На текущий момент по делу проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на севере Москвы водитель фургона доставки на полном ходу сбил пенсионерку в жилом дворе.