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«Оплакан теплыми слезами родных»: появилось видео похорон Нарцисса в Камеруне

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 2 611

Певца Пьера Нарцисса похоронили в родном Камеруне

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / monisha_star

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Исполнитель хита «Шоколадный заяц» скончался 21 июня. Однако из-за многочисленных конфликтов родственников похоронить его смогли лишь сегодня.

В Камеруне в деревне Дибомбари под городом Дуала похоронили Пьера Нарцисса. Кадрами с прощания в социальной сети поделилась его экс-супруга Валерия Калачева.

«Оплакан теплыми слезами родных людей и народов разных стран. Оставив золотые корни в России, Камеруне и Франции он внес большой вклад в этот мир. Мы как его продолжение будем продолжать и расширять его красивую миссию дополняя ее и вкладывая новое от себя», — написала она.

Instagram* / monisha_star

Певец камерунского происхождения скончался 21 июня. Исполнитель не перенес многочасовой операции на почках. Известно, что он страдал подагрой. Больше двух недель тело Нарцисса не могут предать земле. Изначально, родные артиста намеревались провести церемонию прощания 25 июня. Но за полчаса до траурного мероприятия его перенесли. Оказалось, экс-супруге знаменитости не могут выдать его тело из-за отсутствия у него российского гражданства.

Новой датой прощания было назначено 29 июня. Но и в этот день церемония сорвалась. Прощание с певцом состоялось лишь 30 июня в ритуальном зале морга Центральной клинической больницы Москвы. Гроб с телом артиста буквально утонул в букетах алых роз. Проститься со знаменитостью пришли его экс-супруга Валерия Калачева с дочерью Каролиной-Кристель, ведущая «Фабрики звезд» Яна Чурикова, джазовая певица Виктория Пьер-Мари и многие другие. После гроб с телом исполнителя хита «Шоколадный зяаяц» было отправлено в Камерун.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем Пьер Нарцисс напугал возлюбленную на последнем свидании.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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