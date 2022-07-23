Боевики ВСУ расстреляли пытавшихся сбежать заложников в Святогорске

Невероятное по своей жестокости преступление совершили украинские националисты в Святогорске. Боевики захватили в заложники прихожан и священников и удерживают их в лавре. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Некоторые заложники попробовали сбежать из плена — и были расстреляны моментально. Кроме того, Святогорская лавра находится на горе, поэтому оттуда националисты еще и обстреливают места проживания мирных жителей.

«При мне только расстреляли трех человек, монахов. Я в бинокль лично наблюдал за этим, при мне расстреляли трех монахов. Они заложники, ими прикрываются. Они прекрасно понимают, что у них выхода больше нет», — сказал боец с позывным «Славян».

Несмотря на постоянные обстрелы, некоторые жители Святогорска не хотят покидать родные края. Местные живут на улице и готовят еду на кострах у своих полуразрушенных подъездов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ в Славянске грабили дома мирных жителей, выдавая себя за российских военных с целью провокации.