Продал все и всех: в сети оценили «успехи» Зеленского кавером на песню «Любэ»
В сети оценили «успехи» Зеленского кавером на песню «Любэ»
Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian President's Office
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Переиначив стихи произведения, подписчик назвал президента продажным, а хейтеры тут же подхватили ноту.
Подписчики Владимира Зеленского в соцсетях оценили его успехи словами из песни группы «Любэ». Правда, произведение претерпело некоторые изменения. Суть его в том, что как бы ни хвастался президент Украины своими достижениями, его словам нельзя верить и исход происходящего очевиден. Познакомиться с новым вариантом песни можно на странице Зеленского в Instagram*, в комментариях к одному из его постов.
«Комбат-батяня,
Батяня-комбат,
Ты продал три танка
И мой автомат.
Продал батарею,
Продал батальон.
И к русским вдобавок
Ты сдался в полон», — написал подписчик.
Комментарий сорвал лайки и аплодисменты в сети. Солидарность пользователю проявили и другие подписчики. Кто-то призвал Зеленского сдаваться, кто-то назвал его клоуном и говоруном, а кто-то — беспозвоночным. В общем в выражениях хейтеры не стесняются.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ФРГ потребовали от Зеленского незамедлительной капитуляции перед Россией.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
- 23 июл
- «Секрет противника»: спецназовцы РФ нашли замаскированные позиции ВСУ
- 23 июл
- ВС России уничтожили более 60 националистов формирования «Донбасс»
- 23 июл
- Госдепартамент США сообщил о гибели двух американских наемников на Украине
- 23 июл
- «Боюсь еще раз туда спуститься»: жительница Мариуполя месяц скрывалась от азовцев*
- 22 июл
- ВСУ готовятся взорвать хранилище радиоактивных отходов в Константиновке
- 22 июл
- Не оставляя шансов: как работают «Гиацинты» по позициям ВСУ на Украине
- 22 июл
- Командиру неонацистской группировки «Медведи SS» грозит смертельная казнь
- 22 июл
- Украинский генерал Маломуж заявил о мобилизации пенсионеров для наступления
- 22 июл
- В США сообщили о планах Киева начать контрнаступление на юге Украины
- 22 июл
- ВСУ в Славянске грабили дома мирных жителей под видом русских военных
Читайте также
60%
0.91 57.76
0.65
Нашли ошибку?