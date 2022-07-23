В ФРГ потребовали от Зеленского незамедлительной капитуляции перед Россией

Очередные просьбы украинского лидера «накачать» Незалежную оружием и обвинения о медленных поставках возмутили немцев.

Читатели немецкого издания Die Welt возмутились политике президента Украины Владимира Зеленского, который вновь потребовал от Германии поставить в Киев ПВО. Они призвали украинского лидера как можно скорее заключить мирное соглашение с Россией.

«Зеленский, будь смышленым мальчиком и заключай сделку с Россией сейчас, уступив некоторые территории по мере необходимости (как предложил Киссинджер), пока поддержка со стороны Запада относительно сильна», — подчеркнул пользователь сети.

Другой же интернет-пользователь сравнил действия Зеленского с Адольфом Гитлером.

«Новый Гитлер может требовать все, что захочет. Он давно ведет себя как деспот по отношению к своему народу! Украине нужно не оружие, а порядочность, дипломатия и самое главное — новая власть», — отметил читатель.

С ним согласился и другой пользователь, который отметил — те, кто не может позволить себе оружие, должны как можно скорее вступить в мирные переговоры.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Вместе с тем власти Украины неоднократно обращались к Западу с просьбой поставить оружие. Чем больше и оперативнее, тем лучше. При этом вместе с призывами, Киев не раз обвинял Германию в слишком медленных темпах поставок.

Россия неоднократно предупреждала о последствиях поставок оружия на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал — накачивание Незалежной вооружением со стороны Запада никак не способствует продвижению в российско-украинских переговорах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Зеленский приказал создать план воровства газа России.