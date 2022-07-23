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Российские ученые научились выявлять диабет по воздуху изо рта

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 32

Об уникальном способе диагностики сотрудники РАН рассказали премьер-министру Михаилу Мишустину.

Российские ученые научились выявлять диабет по воздуху изо рта

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Российские ученые разработали технологию, благодаря которой можно с высокой точностью обнаружить диабет по выдыхаемому пациентом воздуху. Эту разработку представили сотрудники Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина (ИФХЭ) РАН.

Ее показали премьер-министру Михаилу Мишустину 22 июля в рамках встречи с победителями трека «Наука» четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России».

Молодой ученый, заместитель руководителя инженерно-технического центра ИФХЭ, кандидат химических наук Илья Меньщиков рассказал премьеру о сенсоре, с помощью которого можно выявить признаки диабета. По его словам, в выдыхаемом воздухе больных диабетом пациентов содержится ацетон, который легко обнаружить.

«В нашей группе активно ведутся работы по развитию неинвазивных методов анализа больных диабетом», — цитирует РИА Новости слова ученого.

Меньщиков отметил, что несмотря на портативность новой технологии, выявление признаков диабета происходит с высокой точностью, на уровне лабораторных установок.

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