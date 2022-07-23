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За эмоции и аппетит: детей украинских беженцев нагло изымают в Европе

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 506

В Запорожье заявили об изъятии детей у украинских беженцев на Западе

За эмоции и аппетит: детей украинских беженцев нагло изымают в Европе

Фото: www.globallookpress.com / alimdi / Jozef Sedmak

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Наиболее частые факты изъятия малышей из украинских семей были зафиксированы в Германии.

У беженцев из Незалежной на Западе начали изымать детей. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он выразил тревогу в связи с тем, что малышей забирают из семей по довольно странным причинам — чрезмерный аппетит, сильная эмоциональная привязанность к родителям входят в их число.

«К нам поступает информация с просьбой о помощи от украинских беженцев, в том числе с Запорожской области, которые уехали с началом спецоперации в западные страны, а теперь столкнулись с массовым изъятием детей под весьма надуманными предлогами», — отметил Рогов.

Наиболее часто подобные ситуации происходят в Германии, были зафиксированы факты изъятия детей. Известно о 79 таких случаях. Пострадали в том числе и выходцы из Киева, Днепропетровска, западных регионов Украины.

Отношение беженцам из Украины в Европе крайне неоднозначное. Часть граждан ЕС относится к ним с пониманием, старается помогать, однако падение уровня жизни из-за санкций и не всегда адекватное поведение граждан Незалежной вызывает у другой половины недоумение и возмущение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что приютивший украинскую беженку британец внезапно разорился.

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