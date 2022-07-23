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Доверие подорвано: Латинская Америка отвернулась от США из-за России

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 413

Junge Welt: Латинская Америка отвернулась от США из-за антироссийских санкций

Доверие подорвано: Латинская Америка отвернулась от США из-за России

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

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Агрессивная политика Белого дома более никого не впечатляет. Но когда об этом догадаются в администрации президента Штатов?

Антироссийские санкции подорвали доверие Латинской Америки к западным партнерам. Такую точку зрения в материале для Junge Welt высказал обозреватель Фредерик Шнаттерер.

Экономическая война, развязанная США и странами ЕС против РФ, способствует переориентации организации стран Южной Америки Mercosur на восток, отметил он.

«Антироссийские санкции недвусмысленно показали, что на западных партнеров полагаться нельзя. Вашингтону нет дела до ситуации с поставками на глобальном Юге, а фразы о „демократии“ и „правах человека“ ничего не меняют. Неудивительно, что попытки заставить присоединиться к антироссийскому и, в конечном счете, антикитайскому блоку провалились», — полагает обозреватель.

Он обратил внимание на то, что с самого начала спецоперации ВС РФ на Украине страны Латинской Америки заняли нейтральную позицию и всячески подчеркивали ее, осуждая конфронтацию с Россией.

Одним из проявлений их позиции является, к примеру, отказ президенту Незалежной Владимиру Зеленскому в выступлении на саммите Mercosur.

Автор Junge Welt полагает, что именно санкции против РФ способствовали обострению мирового энергетического и продовольственного кризиса, что сильно ударило по южным странам.

Также он отметил, что Аргентина и Бразилия расширили торговые связи с РФ. Следующим шагом Буэнос-Айреса навстречу Москве и Пекину может стать уже вступление в БРИКС.

На фоне спецоперации ВС РФ по возвращению мира в Донбасс, демилитаризации и денацификации Украины США и страны ЕС развязали против Москвы беспрецедентную санкционную войну. В результате принятые меры нанесли удар не только по РФ, но и по государствам-инициаторам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что санкции против РФ лишили европейские страны правительств.

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