Доверие подорвано: Латинская Америка отвернулась от США из-за России
Junge Welt: Латинская Америка отвернулась от США из-за антироссийских санкций
Фото: Zuma\TASS / ТАСС
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Агрессивная политика Белого дома более никого не впечатляет. Но когда об этом догадаются в администрации президента Штатов?
Антироссийские санкции подорвали доверие Латинской Америки к западным партнерам. Такую точку зрения в материале для Junge Welt высказал обозреватель Фредерик Шнаттерер.
Экономическая война, развязанная США и странами ЕС против РФ, способствует переориентации организации стран Южной Америки Mercosur на восток, отметил он.
«Антироссийские санкции недвусмысленно показали, что на западных партнеров полагаться нельзя. Вашингтону нет дела до ситуации с поставками на глобальном Юге, а фразы о „демократии“ и „правах человека“ ничего не меняют. Неудивительно, что попытки заставить присоединиться к антироссийскому и, в конечном счете, антикитайскому блоку провалились», — полагает обозреватель.
Он обратил внимание на то, что с самого начала спецоперации ВС РФ на Украине страны Латинской Америки заняли нейтральную позицию и всячески подчеркивали ее, осуждая конфронтацию с Россией.
Одним из проявлений их позиции является, к примеру, отказ президенту Незалежной Владимиру Зеленскому в выступлении на саммите Mercosur.
Автор Junge Welt полагает, что именно санкции против РФ способствовали обострению мирового энергетического и продовольственного кризиса, что сильно ударило по южным странам.
Также он отметил, что Аргентина и Бразилия расширили торговые связи с РФ. Следующим шагом Буэнос-Айреса навстречу Москве и Пекину может стать уже вступление в БРИКС.
На фоне спецоперации ВС РФ по возвращению мира в Донбасс, демилитаризации и денацификации Украины США и страны ЕС развязали против Москвы беспрецедентную санкционную войну. В результате принятые меры нанесли удар не только по РФ, но и по государствам-инициаторам.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что санкции против РФ лишили европейские страны правительств.
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