Мария Захарова: дипломаты США умоляли коллег не фотографироваться с Сергеем Лавровым

Американские дипломаты умоляли своих коллег из других стран не фотографироваться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, чтобы поддерживать иллюзию его бойкота и изоляции России. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Американские дипломаты бегают в разных странах от дома к дому и умоляют (сейчас громко не хохотать) не фотографироваться с Лавровым, чтобы эти фотографии не использовались Россией в качестве доказательств отсутствия изоляции», — написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, высокопоставленные представители Госдепа окончательно утратили ощущение реальности.

Глава МИД РФ в данное время находится в Каире. В скором времени ожидаются его переговоры с руководством Египта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров уличил Евросоюз и НАТО в попытке использовать Черногорию и Северную Македонию в антироссийской игре.