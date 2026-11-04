Захарова сравнила ситуацию на Украине с «мясорубкой»

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Дарья Белова
Дарья Белова 22 0

Представитель МИД России заявила, что случаи пыток и незаконного удержания людей в стране не единичны.

Захарова сравнила Украину с мясорубкой

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский превратил страну в «гигантскую мясорубку». Такое заявление дипломат сделала в эфире радио Sputnik.

«С детства любимой игрушкой Зеленского, по воспоминаниям его мамы, была мясорубка. Просто сейчас она в масштабах всей Украины», — сказала Захарова. Ее слова привели в РИА Новости.

Она также заявила, что власть украинского лидера опирается на пытки и незаконное удержание людей.

Пыточные на Украине существуют с 2014 года. Эта тема вновь вызвала широкий резонанс 2 ноября после событий в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Там у дома, в подвале которого, по сообщениям СМИ, удерживали и избивали людей, собралась толпа.

После освобождения части находившихся там граждан им потребовалась медицинская помощь.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший Украину, утверждал, что за последний месяц в этом месте до смерти избили несколько человек.

Захарова подчеркнула, что подобные случаи, по ее оценке, не единичны. Ранее российские представители неоднократно заявляли о существовании на Украине тайных тюрем, где, по их утверждениям, подвергают пыткам военнопленных и гражданских лиц.

В частности, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщал РИА Новости о предполагаемых местах незаконного содержания людей в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и других областях.

Российские власти также заявляли об обнаружении мест, где удерживали и подвергали насилию несогласных с действиями украинских властей, в освобожденных Авдеевке и Мариуполе.

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