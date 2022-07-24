Член совета ВГА Запорожья Рогов выступил за постоянную дислокацию ВС России в регионе

В Запорожье выступили за постоянную дислокацию российских войск

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм

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Власти региона изъявили желание вступить в состав России, там активно налаживается мирная жизнь.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов выступил за постоянную дислокацию российских войск. По его мнению, такой шаг будет гарантией безопасности региона от агрессии извне.

«Постоянная дислокация Вооруженных сил Российской Федерации в Запорожской области станет гарантом безопасности региона от попыток внешней агрессии и террора украинских националистов», — заявил Рогов РИА Новости.

Глава ВГА Запорожской области отметил, что детали размещения российских войск можно будет обсудить, когда регион станет субъектом РФ. При проведении спецоперации на Украине российскими войсками была освобождена от националистов приазовская часть Запорожской области, а также Херсонская область.

Сейчас в регионах активно налаживается мирная жизнь. Там уже вещают телеканалы и радиостанции России. Кроме того, восстанавливаются торговые связи с Крымом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что четверо наемников из США, Канады и Швеции погибли в Донбассе.

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