Politico: четверо наемников из США, Канады и Швеции погибли в Донбассе
Уничтоженные неподалеку от Григорьевки иностранные боевики незадолго до этого получили приказ «занять боевые позиции». Они были готовы убивать жителей Донбасса.
Фото: www.globallookpress.com / Gavin John
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В Донбассе погибли четверо наемников из США, Канады и Швеции, которые принимали участие в боевых действиях на стороне киевского режима. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на так называемого «командира иностранных бойцов» Руслана Мирошниченко.
В тексте отмечается, что погибли граждане США Люк Люцишин и Брайан Янг, подданный Канады Эмиль Антуан Рой-Сируа, а также Эдвард Селандер Патриньяни из Швеции.
Названые наемники входили в состав «Сил специальных операций» украинской территориальной обороны, говорится в материале издания. Их подразделение якобы располагалось рядом с Северском. Уничтожены наемники были при обстреле 18 июля неподалеку от села Григорьевка. Перед этим им отдали приказ «занять боевые позиции».
Как сообщал 5-tv.ru, минувшим днем гибель двух приехавших на Украину наемников из США подтвердили в Госдепе. Выступая на стороне киевского режима, они были готовы убивать жителей Донбасса.
Иностранные наемники на Украине также начали признаваться в падении боевого духа. В частности, об этом сообщил бывший морской пехотинец Рипли Роулигс, который занимается поставками для них разных вещей.
Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля. В этот день президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации, сообщив о возобновлении ВСУ массированных обстрелов жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Это решение поддержали более двух третей граждан РФ.
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