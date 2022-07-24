Госсекретарь США Блинкен бездоказательно обвинил Россию в ракетном ударе по Одессе

Госсекретарь США Энтони Блинкен бездоказательно заявил, что Россия якобы нанесла ракетный удар по одесскому порту, откуда должна идти транспортировка сельхозпродукции и зерна. Он отметил, что Штаты «решительно осуждают сегодняшний российский ракетный удар».

Обвинению Блинкена предшествовали сообщения Telegram-каналов Одессы о возгорании морского порта якобы после попадания в него российских ракет. Ситуацию прокомментировала турецкая сторона. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар высказался о непричастности РФ к обстрелу, пишут «Известия».

Ранее отмечалось, что в случае разминирования украинцами портов и направления ими судов с зерном, будет обеспечен проход. Кроме того, российские гуманитарные коридоры не используются, но работа по переговорам идет.

До этого очернить российские войска попытались финские СМИ. Уточнялось, что бойцы ВС РФ якобы наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины. МИД РФ отреагировал на обвинения, заявив, что издания Финляндии тиражируют фейки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Запорожье выступили за постоянную дислокацию российских войск.