Лавров заявил об отсутствии предубеждений у РФ по переговорам с Украиной
Киевский режим, начиная от президента Украины Владимира Зеленского, заканчивая бесчисленным количеством советников, неоднократно обозначал, что переговоров с РФ не будет, пока Незалежная не победит.
Фото, видео: Максим Гучек / БелТА / ТАСС; 5-tv.ru
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Россия не имеет предубеждений против возобновления переговоров с Украиной по более широкому кругу вопросов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам после переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.
«У нас нет каких-либо предубеждений о том, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас. Потому что украинские власти, начиная с президента и заканчивая неисчислимым количеством советников, постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию», — сказал Лавров.
Он отметил, что чем дольше Запад будет требовать от Киева «воевать до победного конца», тем дольше будет сохраняться для Украины невыгодная позиция.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американский обозреватель Мюррей уверен: российский лидер изначально понимал, к чему могут привести возможные ограничения со стороны Запада и избрал единственно верную стратегию действий. Президент Америки Джо Байден опасается ответных мер со стороны российского лидера Владимира Путина в ответ на санкции Запада.
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