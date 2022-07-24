Лавров заявил об отсутствии предубеждений у РФ по переговорам с Украиной

Россия не имеет предубеждений против возобновления переговоров с Украиной по более широкому кругу вопросов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам после переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.

«У нас нет каких-либо предубеждений о том, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас. Потому что украинские власти, начиная с президента и заканчивая неисчислимым количеством советников, постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию», — сказал Лавров.

Он отметил, что чем дольше Запад будет требовать от Киева «воевать до победного конца», тем дольше будет сохраняться для Украины невыгодная позиция.