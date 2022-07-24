Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Лавров заявил об отсутствии предубеждений у РФ по переговорам с Украиной

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 35

Киевский режим, начиная от президента Украины Владимира Зеленского, заканчивая бесчисленным количеством советников, неоднократно обозначал, что переговоров с РФ не будет, пока Незалежная не победит.

Фото, видео: Максим Гучек / БелТА / ТАСС; 5-tv.ru

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Россия не имеет предубеждений против возобновления переговоров с Украиной по более широкому кругу вопросов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам после переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.

«У нас нет каких-либо предубеждений о том, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас. Потому что украинские власти, начиная с президента и заканчивая неисчислимым количеством советников, постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию», — сказал Лавров.

Он отметил, что чем дольше Запад будет требовать от Киева «воевать до победного конца», тем дольше будет сохраняться для Украины невыгодная позиция.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американский обозреватель Мюррей уверен: российский лидер изначально понимал, к чему могут привести возможные ограничения со стороны Запада и избрал единственно верную стратегию действий. Президент Америки Джо Байден опасается ответных мер со стороны российского лидера Владимира Путина в ответ на санкции Запада.

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