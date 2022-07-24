Два человека оказались заблокированными в цоколе одного из зданий в Сочи

Краснодарский край во власти разгулявшейся стихии! Над водной гладью Черного моря образовался смерч. Спасатели просят людей на время отказаться от отдыха у воды, ведь такие торнадо часто выходят и на сушу.

Несмотря на это, жители продолжают делиться в соцсетях кадрами завораживающего явления, снятыми в непосредственной близости от ураганной воронки.

Тем временем, Сочи и его окрестности который день заливает. Мощными потоками воды практически полностью затопило цокольный этаж одного из помещений. В нем оказались заблокированы мужчина и женщина. Спасателям удалось выломать решетку вентиляции, а затем при помощи гидравлического инструмента открыть дверь. К моменту спасения людей из смертельной ловушки, уровень воды достигал уже двух метров.

После спасения, мужчину и женщину передали в руки медиков. Помимо того, что они долгое время находились в ледяной воде, обоих пострадавших еще и ударило током.