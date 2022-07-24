К моменту спасения людей из смертельной ловушки, уровень воды достигал уже двух метров.

Фото, видео: © РИА Новости Олег Смеречинский; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Краснодарский край во власти разгулявшейся стихии! Над водной гладью Черного моря образовался смерч. Спасатели просят людей на время отказаться от отдыха у воды, ведь такие торнадо часто выходят и на сушу.

Несмотря на это, жители продолжают делиться в соцсетях кадрами завораживающего явления, снятыми в непосредственной близости от ураганной воронки.

Тем временем, Сочи и его окрестности который день заливает. Мощными потоками воды практически полностью затопило цокольный этаж одного из помещений. В нем оказались заблокированы мужчина и женщина. Спасателям удалось выломать решетку вентиляции, а затем при помощи гидравлического инструмента открыть дверь. К моменту спасения людей из смертельной ловушки, уровень воды достигал уже двух метров.

После спасения, мужчину и женщину передали в руки медиков. Помимо того, что они долгое время находились в ледяной воде, обоих пострадавших еще и ударило током.

+28° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
57.39
0.91 57.76
0.65
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 24 июля

Последние новости

20:21
Николаевский губернатор «подозревает всех» в сотрудничестве с РФ
20:14
Татьяна Навка выложила видео с совместной пробежки с Дмитрием Песковым
20:08
Два человека оказались заблокированными в цоколе одного из зданий в Сочи
20:00
В Белогоровке наемники подорвали школу с людьми и убили боевиков ВСУ
19:46
В Китае заявили о риске США потерять Аляску из-за давления на Россию
19:32
«Символ сегодняшнего времени»: Фадеев впервые высказался о певце SHAMAN

Сейчас читают

Трудолюбивые пчелки: сколько артисты могут заработать летом?
Не получит ни копейки: Хаматова больше не сможет зарабатывать на россиянах
Эффект бомбы: клип SHAMAN «Я русский» за сутки посмотрели почти миллион человек
Почему еда на свежем воздухе кажется вкуснее — ответ диетолога

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год