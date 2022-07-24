Полуголый пациент сбежал из вологодской «скорой помощи» практически на ходу

Предварительно, чтобы не пораниться, мужчина разнес препятствие с помощью чемоданчика медиков.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Тем, кто обычно передвигается пешком и кого в автомобиль силком не затащишь, понравится следующая новость. В Вологде пациент настолько не хотел ехать с врачами в одной машине скорой помощи, что выпрыгнул через стекло прямо на ходу.

Предварительно, чтобы не пораниться, мужчина разнес препятствие с помощью чемоданчика медиков. Свое несогласие с политикой доставки пациентов счастливый, но голый мужчина выразил в устной форме.

Стоит отметить, что это уже не первый подобный побег от государственных служащих. Несколько лет назад в интернете появилось видео, как где-то на просторах Мордовии из полицейского УАЗика спокойно выходит мужчина, идет по своим делам, попутно сообщая окружающим о необходимости держать язык за зубами.

Спустя мгновение его, конечно, вернут в полицейскую буханку. Как и нашего героя из Вологды — сообщается, что его уже задержали и доставили в отдел. По слухам, врачи везли пациента в психиатрическую клинику.

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