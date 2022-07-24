Педагог взялась за свой счет отреставрировать дворец Романовых ради образования

В единственном сохранившемся деревянном дворце, построенном для императорской семьи Романовых сейчас кипит работа — в ближайшее время в этом неприметном здании на окраине Петербурга откроется образовательный центр.

Первые классы отдадут под уроки живописи и иностранных языков для дошкольников. Дальше — долгая реставрация и полноценный учебный центр, говорят новые хозяева. С ними встретился корреспондент «Известий» Роман Ишмухаматов, который побывал в здании, пережившем и революцию, и гражданскую войну, и даже немецкую оккупацию.

Затерянный в зелени кленов и дубов этот деревянный дворец на окраине Петербурга выглядит слишком аскетично в сравнении с мраморными парадными зданиями центра. Эту летнюю резиденцию великого князя Михаила Павловича Романова выкупила педагог Вера Трифсик. Она открывает здесь образовательный центр.

«Идея сначала показалась немного безумной, но потом я приходила в это здание, все больше к нему привязывалась и понимала, что правильный выбор», — рассказала Вера.

Словесник со знанием четырех языков ради мечты взяла кредит на десять миллионов. И вот теперь профессиональный лингвист учится быть еще и строителем, и архитектором, и бухгалтером. На реставрацию всего фасада, который охраняется законом как памятник, и замену 19 окон нужно еще пять миллионов. Вера хоть и получает доход от своего частного образовательного центра, но он несравним с расходами на реставрацию.

«Мы должны будем восстановить исторический вид — это расстекловка на шесть частей. На мой взгляд, это дико смотрится, когда вставляют пластик в исторические здания. Тем более что здание деревянное», — рассказала педагог.

На 400 квадратных метрах когда-то располагались кабинет, приемная, зал, гостиная и спальня венценосной особы. Весьма скромное жилище — по меркам царской семьи.

«Часто люди, подходя ко дворцу, удивляются: неужели это дворец? По нынешним временам, на дворец он не очень похож», — прокомментировала краевед Елена Курылева.

Это здание помнит и Михаила Лермонтова, который бывал здесь на учениях, когда служил в гвардейском полку. Единственный из пяти деревянных дворцов, построенных для Романовых, который сохранился в Красном Селе. Он пережил революцию, гражданскую войну и немецкую оккупацию. О ней напоминают следы от обстрелов. Сегодня восстанавливать его помогают волонтеры. Юлия Козырева даже отпуск для этого взяла.

«Нужно здесь побыть и тогда все понятно будет. Потому что это настолько душевное место», — объяснила она.

Уже осенью сюда придут заниматься живописью и иностранными языками дошкольники. Для них же — для подрастающих поколений — почитатели таланта Сергея Довлатова купили этот покосившийся дом под Псковом. Прозаик снимал здесь комнату, когда работал экскурсоводом. А потом воспел эту избу в своем «Заповеднике». Главной здесь была задача не отремонтировать едва стоящий дом, а наоборот, — сохранить ту ветхость.

«Двери, окна, пол, потолок, это все из той эпохи. И он был кривой, понимаете? Там написано в тексте, что сквозь провалившуюся крышу, проглядывались черные балки. Это я вчера перечитывал», — рассказал директор Дома-музея Довлатова Юрий Волкотруб.

И сколько в стране еще таких исторических домов, больших и маленьких? В одном из районов Волгограда сейчас продают едва ли не единственный на весь город дореволюционный особняк. Тоже под образовательный центр.

«Каждое здание в Волгограде и Сталинграде, пережившее Сталинградское сражение, является величайшей ценностью. Их необходимо охранять, сохранять и реставрировать», — сообщил Сергей Островский, член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Пока покупателя нет. Несмотря на то, что эти 400 метров можно приобрести по цене двухкомнатной квартиры. Памятник архитектуры ждет реставрации и нового заботливого собственника.