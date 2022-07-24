Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Эдгард Запашный поддержал Киркорова в стремлении выступить для российских бойцов

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 13

Однако подписчики дрессировщика разделились во мнениях, кто-то посчитал, что король эстрады «переобулся», кто-то обвинил в лицемерии, а кто-то заявил, что «лучше поздно, чем никогда».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; Telegram / zapashnyru

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Российский дрессировщик Эдгард Запашный поддержал стремление Филиппа Киркорова выступить в Крыму перед российскими военными, которые участвовали в спецоперации РФ. Запашный опубликовал в своем Telegram-канале видео с Киркоровым, где тот приглашает раненых бойцов на свой концерт.

«Ну что тут можно сказать?! Филипп, ты красавец!» — подписал пост с видео дрессировщик.

Подписчики Запашного отреагировали незамедлительно, большинство из них обвинили поп-короля в том, что он «переобулся», другие же заявили, что «лучше поздно, чем никогда».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что король отечественной эстрады прокомментировал раскол в шоу-бизнесе в связи со спецоперацией и высказал свою конкретную позицию. После начала специальной военной операции России в шоу-бизнесе случился раскол. Одни знаменитости резко высказалась в адрес страны и в спешке покинули ее, другие решили держаться особняком от политических дискуссий, большинство же поддержало российское правительство. Среди них оказался и Филипп Киркоров.

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