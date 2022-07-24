Эдгард Запашный поддержал Киркорова в стремлении выступить для российских бойцов
Однако подписчики дрессировщика разделились во мнениях, кто-то посчитал, что король эстрады «переобулся», кто-то обвинил в лицемерии, а кто-то заявил, что «лучше поздно, чем никогда».
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына; Telegram / zapashnyru
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Российский дрессировщик Эдгард Запашный поддержал стремление Филиппа Киркорова выступить в Крыму перед российскими военными, которые участвовали в спецоперации РФ. Запашный опубликовал в своем Telegram-канале видео с Киркоровым, где тот приглашает раненых бойцов на свой концерт.
«Ну что тут можно сказать?! Филипп, ты красавец!» — подписал пост с видео дрессировщик.
Подписчики Запашного отреагировали незамедлительно, большинство из них обвинили поп-короля в том, что он «переобулся», другие же заявили, что «лучше поздно, чем никогда».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что король отечественной эстрады прокомментировал раскол в шоу-бизнесе в связи со спецоперацией и высказал свою конкретную позицию. После начала специальной военной операции России в шоу-бизнесе случился раскол. Одни знаменитости резко высказалась в адрес страны и в спешке покинули ее, другие решили держаться особняком от политических дискуссий, большинство же поддержало российское правительство. Среди них оказался и Филипп Киркоров.
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