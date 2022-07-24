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Эмин Агаларов воссоединился со второй женой Аленой Гавриловой

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 876

Музыкант признался, что уже больше года назад живет вместе со своей экс-избранницей. Кроме того, он дружит и с другой бывшей женой — дочерью президента Азербайджана.

Эмин Агаларов воссоединился со второй женой Аленой Гавриловой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Музыкант и предприниматель Эмин Агаларов объявил о воссоединении со своей бывшей женой Аленой Гавриловой. Заявление он сделал во время интервью Надежде Стрелец на ее YouTube-канале.

Расставание Агаларова со второй супругой произошло вскоре после того, как она родила от него дочь. Брак просуществовал два года, а его расторжение стало для всех неожиданностью. 42-летний музыкант нечасто говорит о личной жизни. Слухи о воссоединении со второй супругой Аленой породил совместный клип с его экс-избранницей, содержащий много намеков. При этом пара никак не комментировала их.

«Это правда. Мы снова вместе. В одну реку можно войти сколько угодно раз. Уже больше года мы вместе. В тайне ничего не держали, просто нас особо никто не спрашивал», — подтвердил слухи Эмин Агаларов.

По признанию певца, у него сложились хорошие отношения с бывшей супругой Лейлой Алиевой — дочерью президента Азербайджана. Она родила от Агаларова двух сыновей.

«Это большой плюс для всех. Недавно мы ездили отдыхать. Была и Алена, и первая супруга моя, и все дети мои. Все друг с другом общаются. Супруги даже общаются без меня между собой. У всех достаточно дружные отношения и в контексте детей для меня это всегда было важно», — сказал музыкант.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Агаларов приоткрыл завесу тайны и рассказал о своем романтическом опыте. По словам артиста, ему приходилось испытывать сильные чувства и становиться жертвой женского коварства.

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