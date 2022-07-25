Денежные даты: в какие дни нужно стричься в августе, чтобы разбогатеть

В какие числа второго летнего месяца нужно хотя бы немного укоротить волосы, чтобы привлечь финансовые потоки в свою жизнь, 5-tv.ru рассказала астролог.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Britta Pedersen; 5-tv.ru

Луна оказывает существенное влияние на жизнь человека. Если правильно этим пользоваться, то можно привлечь в свою жизнь несметные богатства. Например, привлечь финансовые потоки можно с помощью стрижки волос в благоприятное время. Астролог Елена Егорова рассказала 5-tv.ru, какие дни августа подходят для этого лучше всего.

«В августе этими днями будут 9, 15 и 31 число. Именно в эти дни необходимо будет состричь хотя бы миллиметр своих волос. Очень важное правило — нельзя стричься самостоятельно. Тем самым вы можете усугубить ситуацию и даже получить обратный эффект», — рассказала Елена Егорова.

Астролог отметила, что усилить благоприятный эффект от стрижки в названные даты можно, если укоротить не только собственные волосы, но и постричь своих близких. Необязательно делать это самостоятельно, можно вместе сходить к парикмахеру.

«Таким образом, вы активируете и расширите свою финансовую энергию, а также активизируете разные поступления в вашу жизнь. Это может быть новый контракт, это может быть появление клиента, хорошие продажи или новые возможности получить финансовую прибыль», — объясняла ранее специалист.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на август 2022 года.

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