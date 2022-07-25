Россиянам начали предлагать туры за картами иностранных банков

Сейчас российские туристы могут оформить карты в Турции, Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Армении.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov; 5-tv.ru

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Туроператоры начали предлагать россиянам услуги по оформлению банковских карт в поездках. Опцию можно добавить в корзину при онлайн-бронировании путешествия. Об этом рассказали «Известиям» сотрудники отрасли.

Заплатить придется от 30 до 260 долларов — услуга включает в себя трансфер в банк и помощь в оформлении документов.

Спрос на подобное предложение эксперты связывают с уходом Visa и MasterCard из России и последующей блокировкой этих платежных систем. Оплачивать покупки заграницей стало проблематично. Сейчас оформление карт доступно для российских туристов в Турции, Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Армении.

Стоит отметить, что на рынке уже появилось немало мошенников, которые берут с людей деньги, но карты так и не выдают — банки якобы отказывают из-за опасений попасть под санкции. Тем не менее число желающих съездить за «пластиком» в соседние страны с каждым днем продолжает расти.

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