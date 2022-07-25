CNN сообщил о приходе смертельной жары в США

Столбики термометров на юге страны держатся на уровне 40 градусов. В Калифорнии бушуют лесные пожары.

Фото, видео: Reuters / TRACY BARBUTES; 5-tv.ru

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Виной всему сильный ветер и жара. Столбики термометров на юге США держатся на уровне 40 градусов. Американский телеканал CNN сообщил о «смертельной жаре» на большей части территории страны. По информации Национальной метеорологической службы, особенно тяжело будет жителям крупных городов от Вашингтона до Нью-Йорка и Бостона.

Власти Калифорнии объявили режим ЧС из-за лесных пожаров. Самый крупный очаг возгорания — в районе Йосемитского национального парка. Там лес горит на площади около 40 квадратов. В тушении задействованы более 400 пожарных, вертолеты, самолеты и бульдозеры.

Но взять ситуацию под контроль пока не удается. Свои дома были вынуждены покинуть более шести тысяч человек.

Горят леса и в Европе. В Греции огонь охватил острова Эврос и Лесбос. Там эвакуируют туристов и местных жителей. Тяжелая ситуация сейчас в Словении. Огонь туда перекинулся из соседней Италии. К тушению привлечены более тысячи человек.

Из-за жары пожары начались в пригородах Лондона и других частях Великобритании. Дымом заволокло аэропорт Хитроу. Спасатели просят людей закрыть окна и позаботиться о своих домашних животных.

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