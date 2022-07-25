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Сестра Иосифа Кобзона рассказала о необычном увлечении певца

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 86

Иосиф Кобзон в детстве увлекался боксом и стал чемпионом Украины

Сестра Иосифа Кобзона рассказала о необычном увлечении певца

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Певец был заводилой в классе, и нередко учителя после происшествий сразу думали на него.

Гелена Кандель, сестра покойного эстрадного певца Иосифа Кобзона, рассказала о том, что ее брат был не только замечательным артистом, но и в детстве занимался боксом.

По словам родственницы, Кобзон был заводилой в классе. Благодаря упорству и поставленному удару, ему удалось стать чемпионом Украины.

«Это он пошел самоутверждаться, ему было 14 лет. Он был заводила. Классный руководитель, когда что-то случалось, кого-то побили, то сразу говорила: «Кобзон, это ты устроил?» — сказала она в программе «10 самых…».

Артист, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. К годовщине смерти популярного артиста в Оружейном переулке, недалеко от монумента Калашникову будет установлен памятник Иосифу Кобзону за 45 миллионов рублей. Также рядом будет располагаться сквер, в котором будут стенды с афишами и бронзовые диски между брусчаткой. Если наступить на них, то заиграет музыка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что вдова легендарного артиста Иосифа Кобзона Нелли сообщила о состоянии здоровья Бориса Моисеева. Певец перенес два инсульта и теперь не может полноценно двигаться или разговаривать. Однако Нелли Кобзон уверена — 68-летний Моисеев еще может восстановиться.

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