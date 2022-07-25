Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

ФСБ сорвала операцию Киева по угону самолетов ВКС РФ при поддержке Британии

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 116

Осуществить перелет и посадку пилотам предлагали за денежное вознаграждение и получение гражданство одной из страны Евросоюза.

ФСБ сорвала операцию Киева по угону самолетов ВКС РФ при поддержке Британии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ сорвала план украинской военной разведки по угону российских самолетов, которую курировали британские спецслужбы.

«ФСБ вскрыта и пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону боевых самолетов ВКС России», — заявил сотрудник ФСБ в эфире телеканала «Россия 24».

Сотрудники украинской военной разведки от имени политического руководства страны пытались за денежное вознаграждение в размере двух миллионов долларов за самолет и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза склонить российских летчиков осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы. Благодаря раскрытию плана также удалось нанести удар по ряду военных украинских объектов.

«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были получены сведения, которые помогли нашим вооруженным силам нанести огневое поражение ряда украинских военных объектов», — добавили в ФСБ.

Все причастные сотрудники украинских спецслужб, задействованные в операции, и их пособники, установлены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ задержала жителя Крыма за призывы к убийству людей по национальному признаку.

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