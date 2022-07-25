Преступники два раза за 12 дней пытались обокрасть принца Гарри и Меган Маркл

Преступники пытались проникнуть в дом принца Гарии и его жены Меган Маркл. Полиция два раза за 12 дней приезжала к их особняку. Об этом пишет издание The Sun.

Впервые злоумышленники пытались проникнуть в дом 19 мая, второй раз сигнализация сработала 31 мая всего за несколько часов до вылета супругов в Великобританию на празднование платинового юбилея королевы.

Принц Гарри и Меган Маркл два года назад переехали жить из Великобритании в США. Принцу тяжело дается жизнь за рубежом, он скучает по своим старым привычкам и друзьям. Однако он заявлял, что не чувствует себя в безопасности в своей стране.

В США пара наняла бывшего телохранителя экс-президента Барака Обамы Кристофера Санчеса и бывшего начальника службы безопасности Майкла Джексона Альберто Альвареса.

По данным правоохранительных органов, за последние 14 месяцев было шесть звонков о нарушении безопасности в их доме в США.

Как ранее писал 5-tv.ru, Меган Маркл обвинила своего мужа принца Гарри в неверности. Она нашла в телефоне супруга сообщения от другой женщины, в которых те договариваются о встрече.