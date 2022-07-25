Когда-то известный актер даже посвятил ей песню. В театрально-киношной среде Москвы были уверены — отношения были.

Лариса Лужина рассказала о романе с Владимиром Высоцким

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Mekler

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Актриса Лариса Лужина в беседе с порталом PROZVEZD рассказала, что ее коллега Владимир Высоцкий ухаживал за ней.

Журналист издания напомнил, что Высоцкий посвятил Лужиной песню о ее поездке в Париж, где «сам Марсель Морсо ей что-то говорил». По ее словам, она восприняла как шутку информацию о том, что артист написал эту песню для нее. Актриса призналась, что Марсо ей ничего не говорил. Это был другой французский актер, а Высоцкий для рифмы и придания значимости поездки добавил классика кино.

Знаменитость отметила, что она также рассказывала Высоцкому о своих поездках в Иран и Осло. Сам же актер стал ездить в Париж, где познакомился с артисткой Мариной Влади, через год после встречи с Лужиной.

«Да, я бы никогда и не сказала, если бы Говорухин не рассказал бы об этом на одном из своих творческих вечеров: „Да, это Ларке Лужиной Володя песню посвятил!“. Мне часто мои подруги говорят: „Лара, а что ты скромничаешь, сказала бы, что у тебя действительно был роман с Высоцким, была бы на телевидении нарасхват!“. Я понимаю, что сейчас время такое, когда все своими романами хвастают, но я не могу говорить о том, чего не было», — рассказала актриса.

Она призналась, что Высоцкий за ней ухаживал, но романа не могло произойти, потому что он был другом ее первого мужа — Алексея Чардынина. Актер часто был у них в гостях и угощал «Шампанским». Потом все резко прекратилось, Лужина развелась со своим мужем. По словам актрисы, в итоге их отношения сошли на банальное: «Здрасьте — до свидания». 25 июля 1980 года актера, певца и барда не стало. Сердце актера остановилось дома после продолжительной борьбы с наркотической зависимостью. 

Как ранее писал 5-tv.ru, Лужина прокомментировала плачевное состояние могилы Натальи Крачковской. По ее словам, она не общается с единственным сыном подруги Василием и не понимает его поведение. Артистка объяснила, что ему предлагали помощь, хотели установить памятник великой артистке, но тот отказался.

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Лариса Лужина рассказала о романе с Владимиром Высоцким

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