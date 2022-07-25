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Договорились: Гогунский и экс-жена мирно решили вопрос по алиментам на дочь

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 68

Гогунский и экс-жена мирно решили вопрос по алиментам на дочь

Договорились: Гогунский и экс-жена мирно решили вопрос по алиментам на дочь

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

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Говоря о подаче экс-возлюбленной заявления в суд, актер отрицал возникшие проблемы и заявлял — отношения с Маирко хорошие. Однако, когда правда вскрылась, знаменитость решил полюбовно договориться.

Судебное разбирательство между звездой сериала «Универ» Виталием Гогунским и его экс-женой Ириной Маирко по алиментам на дочь прекращен. Причина — стороны заключили мировое соглашении. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе Щербинского суда.

Маирко и Гогунский, как и их представители Маирко и Гогунского комментировать ситуацию и объяснять, на каких условиях им удалось договориться, отказались. Хотя еще совсем недавно экс-жена знаменитости была более многословна. В интервью StarHit она делилась, что в течение трех лет после расставания с актером получила от него за содержание дочери Миланы лишь полторы тысячи рублей.

У Гогунского на это был свой ответ. Он оставил экс-супруге московскую квартиру и права на YouTube-канал дочери, который помог раскрутить. Поэтому якобы таким широким жестом обеспечил девочке безбедную жизнь. Судебное же разбирательство он отрицал, заявляя - у него с Маирко хорошие отношения и нет никаких конфликтов.

Но финансовый вопрос не единственный, который возмущал женщину. Она в состоянии обеспечить достойное будущее наследнице сама. Тем более, Милана в свои 12 лет уже и сама неплохо зарабатывает — она одна из самых популярных юных певиц на YouTube, благодаря чему исколесила уже половину страны. Главное для девочки все-таки внимание и забота звездного папы, чего она не получает. Старается держаться, но в глубине души сильно переживает. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виталий Гогунский избивал бывшую жену.

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