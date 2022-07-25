Зеленский сменил командующего Силами спецопераций ВСУ

Президент Украины продолжает чистку в ключевых структурах государства.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о смене командующего Силами специальных операций (ССО) ВСУ.

Согласно документу, вместо Григория Галагана руководителем ССО назначается Виктор Хоренко, который ранее возглавлял спецрезерв Главного управления разведки Минобороны Украины.

В этот же день Зеленский снял с поста первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Руслана Демченко, а в предыдущие дни уволил генпрокурора Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова.

По мнению политолога Дмитрия Журавлева, все люди, которых отстранил Зеленский, — его близкие друзья. В сложной ситуации они не предали его, однако западным политикам невыгодно, чтобы лидер Незалежной был окружен единомышленниками, они хотят окружить его своими людьми, чтобы максимально подавить волю Зеленского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский лишил гражданства олигарха Игоря Коломойского, который, как считается, привел его к власти на Украине. Аналогичные решения были приняты в отношении политика Вадима Рабиновича и бизнесмена Геннадия Корбана.