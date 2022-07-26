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Самым красивым мужчиной в мире назвали китайского актера и певца Сяо Чжаня

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 42

За звание главного похитителя женских сердец наряду с артистом из КНР боролись Криштиану Роналду, Джастин Бибер, Генри Кавилл, Тимоти Шаламе, Том Холланд и другие. Все они уступили.

Самым красивым мужчиной в мире назвали китайского актера и певца Сяо Чжаня

Фото: www.globallookpress.com / ChinaImages

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Китайский актер и певец, звезда дорам Сяо Чжань назвал самым красивым мужчиной в мире. Результаты социологического опроса опубликовал онлайн-журнал Nubia.

В голосовании участвовали более 11 миллионов человек из 189 стран. Свой голос за Чжаня отдали более двух миллионов человек. Отмечается, что они живут главным образом в Китае, США, Таиланде, Мьянме и Перу.

Вторым по красоте, согласно опросу, стал автор песен и актер Ким Тхэхен. На третьей строчке расположился китайский актер, танцор и телеведущий Ван Ибо.

Наряду с перечисленными звездами за звание самого красивого мужчины в мире боролись Криштиану Роналду, Джастин Бибер, Генри Кавилл, Тимоти Шаламе, Том Холланд и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самым красивым мужчиной в мире был признан актер Роберт Паттинсон. Совершенство лица звезды трилогии «Сумерки» вычислил доктор Джулиан Де Сильв. Он разработал новейшую компьютерную технологию, которая показала, что внешность Паттинсона на 92,15% приближена к стандартам золотого сечения.

Российские специалисты не согласны с результатами британских коллег. С точки зрения изобразительного искусства, верхняя часть лица Паттинсона слишком широкая, а нижняя, наоборот, узкая. Разрез глаз имеет удлиненную форму. Если говорить о форме лица в целом, то оно слишком круглое. А кто из российских актеров наиболее соответствует правилам «золотого сечения»?

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