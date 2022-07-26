Александр Васильев рассказал о личной жизни Бабкиной: «Не сдает позиции»

Исполнительница всегда роскошно выглядит и имеет целые комнаты с шикарной одеждой.

Телеведущий и историк моды Александр Васильев поделился интересными фактами о певице Надежде Бабкиной и ее личной жизни. С вокалисткой искусствовед знаком уже давно и за десять лет совместных съемок даже успел подружиться. Он отметил, что доверие исполнительницы очень тяжело заслужить.

«Ее расположение заслужить трудно, и если она кого невзлюбит, тому ой как не поздоровится. Мне повезло. Мы сблизились, и я хорошо узнал вкусы и характер этой сильной, неординарной женщины, яркой и эффектной», — приводит его слова издание 7Дней.ru.

Васильев поделился подробностями о шикарном гардеробе звезды. Большой опыт работы на модной передаче дал свои плоды и теперь Бабкина всегда выглядит роскошно. В ее доме баснословное количество различных нарядов и даже есть специальные комнаты для костюмов и платьев.

Однако не только исключительный вкус артистки восхищает искусствоведа. Ее искрометной энергии и сильному темпераменту может позавидовать любая женщина. В том числе у Бабкиной очень насыщенная и интересная личная жизнь, несмотря на возраст.

«Надежда Бабкина — прекрасный пример того, как, разменяв восьмой десяток, можно не сдавать позиции. Уверен, всем нашим читательницам, особенно пенсионного возраста, интересно посмотреть на нее, женщину, которая может быть яркой, современной и модной в свои 70. Поверьте моим словам, что и личная жизнь артистки бьет ключом. Берите пример!» — заметил телеведущий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему муж Надежды Бабкиной ушел из шоу-бизнеса.