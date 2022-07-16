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«Я не справился»: муж Надежды Бабкиной признался, почему ушел из шоу-бизнеса

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 247

Муж Надежды Бабкиной ушел из шоу-бизнеса из-за повышенного внимания к себе

«Я не справился»: муж Надежды Бабкиной признался, почему ушел из шоу-бизнеса

Фото: www.globallookpress.com / Alena Kalita

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Евгений Гор теперь редко появляется на публике, однако на «Славянском базаре в Витебске» все же составил компанию своей супруге на сцене.

Евгений Гор признался, почему ушел из шоу-бизнеса. Супруг Надежды Бабкиной теперь крайне редко появляется на публике, однако не смог не составить ей компанию во время выступления на «Славянском базаре в Витебске». Как отмечает Prozvezd, публика очень тепло приняла Гора, однако сам артист по гастролям и славе не скучает.

«Я — эмпат и остро переживаю любую боль. Мне очень сложно работать и жить среди людей. Естественно, я не справился с вниманием, которое было к нам приковано. Потому что мне не нужно это все. Я очень долго не появлялся, не давал интервью, не фотографировался — вы не найдете ни статей, ничего», — поделился супруг Бабкиной.

Решение уйти из шоу-бизнеса было осознанным, отметил Гор. По его словам, дело было не в усталости, а в том, что он попросту не мог выдержать постоянное нахождение «не в своей тарелке».

«Я не люблю скандалы, интриги! Для меня все это странно. Мне нравится, когда я — настоящий. Недавно провел больше месяца на Бали. Там я понял, что больше не хочу ни на чье мнение обращать внимания», — рассказал артист.

Сейчас он активно путешествует, занимается бизнесом. Именитая супруга поддерживает все начинания Гора, за что тот бесконечно благодарен ей. Певец подчеркнул, что никогда не подставит Надежду Георгиевну, отметив, что искренне восхищается ей. Артисты живут вместе уже более 15 лет, несмотря на слухи о том, что роман — не более чем пиар для малоизвестного тогда певца.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочери Василия Шукшина подали в суд на театр Надежды Бабкиной

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