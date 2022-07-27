Очевидцы опубликовали видео с ударом по одной из главных артерий снабжения города в соцсетях. Это не первая попытка националистов уничтожить переправу через Днепр.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский; 5-tv.ru

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Украинские силовики вновь нанесли удар по одной из главных артерий снабжения Херсона — Антоновскому мосту через Днепр. По словам представителей местных властей, по нему было выпущено несколько ракет. Кадры обстрела очевидцы опубликовали в соцсетях.

Ракеты удалось сбить российским средствами ПВО. В администрации города сообщают, что мост устоял и не получил повреждений.

Ранее ВСУ уже обстреливали Антоновский мост из РСЗО HIMARS, после чего власти вынуждены были ограничить движение через реку. Сейчас переправа доступна только для легковых автомобилей.

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