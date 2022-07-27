В Роспотребнадзоре сочли все водоемы в Петербурге непригодными для купания
В общей сложности специалисты проверили 24 акватории. Гостей и жителей Северной столицы призвали ни в коем случае не пить воду из них.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru
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Все городские водоемы Санкт-Петербурга оказались непригодными для купания. Роспотребнадзор проверил 24 пляжа. В результате оказалось, что ни одна из водных акваторий не соответствует санитарным нормам.
Буквально неделей ранее в двух озерах Петербурга еще можно было купаться. Однако результаты новой проверки показали, что качество воды изменилось в худшую сторону.
Роспотребнадзор предупреждает, что попадание в организм человека воды, не соответствующей санитарным нормативам, грозит заражением острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом «А» и другими инфекционными и паразитарными болезнями.
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