В Роспотребнадзоре сочли все водоемы в Петербурге непригодными для купания

В общей сложности специалисты проверили 24 акватории. Гостей и жителей Северной столицы призвали ни в коем случае не пить воду из них.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

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Все городские водоемы Санкт-Петербурга оказались непригодными для купания. Роспотребнадзор проверил 24 пляжа. В результате оказалось, что ни одна из водных акваторий не соответствует санитарным нормам.

Буквально неделей ранее в двух озерах Петербурга еще можно было купаться. Однако результаты новой проверки показали, что качество воды изменилось в худшую сторону.

Роспотребнадзор предупреждает, что попадание в организм человека воды, не соответствующей санитарным нормативам, грозит заражением острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом «А» и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

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