Самый западный регион РФ оказался в экономической изоляции в середине июня. Усилиями дипломатов удалось снять ограничения с транзита поездами.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov; 5-tv.ru

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Россия прорвала санкционную блокаду Калининграда! В город прибыли первые 60 вагонов с цементом. Это стало возможным после того как Вильнюс снял ограничения на железнодорожный транзит.

В экономической изоляции самый западный регион России оказался в середине июня. Из-за санкций литовские власти перекрыли транспортировку грузов. Под запрет попали стройматериалы, нефтепродукты, цемент, элитный алкоголь и другие товары.

Как рассказал губернатор Антон Алиханов, к сентябрю в области ждут еще 12 грузовых паромов. В то же время транзитные перевозки автомобильным транспортом по-прежнему запрещены.

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