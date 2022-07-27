Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

В парламенте Крыма поддержали расширение спецоперации на Одессу и Николаев

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Никита Кротов
Никита Кротов 263

Подобная мера будет применена в случае поставок недружественными странами дальнобойного вооружения на Украину.

В парламенте Крыма поддержали расширение спецоперации на Одессу и Николаев

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

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В Крыму считают необходимым расширить на Одессу и Николаев географию спецоперации ВС РФ на Украине. Об этом заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов. По его словам, освобождение этих территорий поспособствует безопасности границ и перекроет планы НАТО закрепиться в Черноморье.

«Освобождены также должны быть Днепропетровск и Харьков. Это русские города, и им не место в нацистской Украине», — подчеркнул чиновник в беседе с РИА Новости.

До этого в МИД России отмечали, что если недружественные страны будут поставлять дальнобойное оружие на Украину, то за этим последует расширение географии спецоперации со стороны РФ. Кроме того, задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным, остаются в силе.

Также глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал российским военным наращивать действия на всех направлениях. Это поможет прекратить удары со стороны националистов по мирному населению.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Незадолго до этого народные республики обратились к Москве с просьбой о помощи из-за возобновившихся массированных обстрелов. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации, отметив, что мирное население Донбасса подвергается геноциду в течение восьми лет. Цель российских военных — защитить мирных жителей ЛДНР, а также демилитаризовать и денацифицировать Украину.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия применила на Украине новый авиационный разведкомплекс.

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