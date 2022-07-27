Россия применила на Украине новый авиационный разведкомплекс на базе Су-34
Оборудование позволяет с высокой точностью определять координаты противника и передавать информацию практически в режиме реального времени.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
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Военно-космические силы (ВКС) России впервые применили в ходе специальной военной операции по защите Донбасса новый разведывательный комплекс на базе фронтового бомбардировщика Су-34.
«В рамках спецоперации ВКС России начали применение новых разведывательных комплексов на базе фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в частности, позиций ПВО (противовоздушной обороны) и украинских РЛС (радиолокационных станций)», — рассказал информированный источник РИА Новости.
По словам собеседника агентства, разведкомплекс может передавать информацию о военных объектах противника по автоматическим каналам связи в режиме, близком к реальному. Получать эти сведения могут наземные силы и огневые средства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские ВКС уничтожили артиллерийский дивизион в Николаеве.
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