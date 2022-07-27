Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Россия применила на Украине новый авиационный разведкомплекс на базе Су-34

|
Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 55

Оборудование позволяет с высокой точностью определять координаты противника и передавать информацию практически в режиме реального времени.

Россия применила на Украине новый авиационный разведкомплекс на базе Су-34

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Военно-космические силы (ВКС) России впервые применили в ходе специальной военной операции по защите Донбасса новый разведывательный комплекс на базе фронтового бомбардировщика Су-34.

«В рамках спецоперации ВКС России начали применение новых разведывательных комплексов на базе фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в частности, позиций ПВО (противовоздушной обороны) и украинских РЛС (радиолокационных станций)», — рассказал информированный источник РИА Новости.

По словам собеседника агентства, разведкомплекс может передавать информацию о военных объектах противника по автоматическим каналам связи в режиме, близком к реальному. Получать эти сведения могут наземные силы и огневые средства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские ВКС уничтожили артиллерийский дивизион в Николаеве.

Тема:
Специальная военная операция России
27 июл
Жители Лисичанска о бесчинствах и воровстве ВСУ: «Господи, даже стыдно говорить»
27 июл
Военкор «Известий» показал танковый и артиллерийский пинг-понг под Авдеевкой
26 июл
«Это герои!» — Киркоров навестил участников спецоперации в госпитале Крыма
26 июл
Бои под Авдеевкой: союзные силы сжимают кольцо вокруг националистов
26 июл
Два часа отбивавший атаки ВСУ Герой России Цыдыпов готов вернуться в строй
26 июл
Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса
26 июл
Военкор «Известий» показал кадры уничтожения наблюдательного пункта ВСУ
26 июл
Около трех тысяч мариупольцев отметят новоселье еще до Нового года
26 июл
Минобороны РФ ответило западным СМИ на информацию о мобилизации в России
26 июл
Минобороны РФ: Российские ВКС уничтожили артиллерийский дивизион в Николаеве
+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
58.66
0.88 59.41
0.74
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 27 июля

Последние новости

9:39
Кучера высмеял власти Эстонии за запрет на въезд в страну группе «Руки Вверх!»
9:27
В Роспотребнадзоре сочли все водоемы в Петербурге непригодными для купания
9:16
Microsoft потеряла 126 миллионов долларов из-за ухода из России
9:04
«Это не Италия»: Собчак подшутила над Киркоровым из-за фото на остановке в Крыму
8:53
Возобновились рейсы из аэропорта «Пулково» в Китай
8:41
Россия применила на Украине новый авиационный разведкомплекс на базе Су-34

Сейчас читают

Врач Зайцев предупредил о воспалении мозга из-за перелетов
Жители Лисичанска о бесчинствах и воровстве ВСУ: «Господи, даже стыдно говорить»
"Папина дочка", бывшая жена Богомолова и внучка Каневского: обнародован полный список женщин Прилучного
Что нужно делать, если обгорел в отпуске

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год