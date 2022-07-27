Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Минобороны: в районе Артемовска уничтожена рота горно-штурмовой бригады ВСУ

|
Никита Кротов
Никита Кротов 24

Эксперты отмечают неспособность ВСУ к противостоянию российской авиации и артиллерии.

Фото, видео: 5-tv.ru; Минобороны РФ

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

В районе Артемовска российскими бойцами уничтожена рота десятой горно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщил постоянный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В районе Артемовска в результате огневого поражения полностью уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Кроме того, в районе Новомихайловки Донецкой народной республики в результате уничтожения высокоточным ударом командного пункта фактически утратила боеспособность 53-я механизированная бригада ВСУ», — сказал генерал-лейтенант.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Президент Владимир Путин в своем обращении к нации отмечал геноцид мирного населения киевскими властями на протяжении восьми лет. Недружественные страны Запада и ЕС отреагировали на действия РФ при помощи ограничительных мер. В частности, было введено частичное эмбарго на российскую нефть и принято решение об отключении Сбербанка от международной системы SWIFT.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия справится с экономическими проблемами, которые ей строит Запад. Также глава государства отмечал, что политика по сдерживанию России, нанесет ущерб мировой экономике, ухудшив жизнь миллионов людей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Николаеве уничтожены до 200 украинских военных за сутки.

+29° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
58.66
0.88 59.41
0.74
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 27 июля

Последние новости

13:56
Минобороны: в районе Артемовска уничтожена рота горно-штурмовой бригады ВСУ
13:43
В Китае раскритиковали проект США о санкциях за покупку нефти и газа из РФ
13:30
Лавров: Эфиопия занимает по СВО взвешенную и ответственную позицию
13:22
Обессиленная Лера Кудрявцева показала себя после изоляции из-за коронавируса
13:16
Минобороны: в Николаеве уничтожены до 200 украинских военных за сутки
13:10
Все Лаврову: западные СМИ уделили мало внимания Боррелю

Сейчас читают

"Не хочу ничего о ней знать": Стефанович перед смертью раскрыл главный секрет своей бывшей жены Пугачевой
Тиран: предполагаемый убийца девушки в Новосибирске избивал свою возлюбленную
Русофобия главы МИД Чехии переросла в безумие
Что нужно делать, если обгорел в отпуске

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год