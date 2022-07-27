Минобороны: в Николаеве уничтожены до 200 украинских военных за сутки

В Николаеве уничтожены временные пункты дислокации бригады ВСУ. Об этом сообщил постоянный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Уничтожены временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника составили до двухсот военнослужащих и более 20-ти единиц бронированной и специальной автомобильной техники», — сказал генерал-лейтенант.

Удар из высокоточного оружия пришелся по территории бывшего завода железобетонных изделий и автотранспортного предприятия «Николаевстройтранс».

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Глава государства Владимир Путин в своем обращении к нации отмечал, что мирное население подвергается геноциду уже восемь лет. Власти ЛДНР попросили признать независимость регионов и оказать им военную поддержку. В ответ на действия российских властей недружественные страны Запада и ЕС начали поставки вооружений украинским националистам.

Кроме того, в отношении РФ были введены различного рода экономические ограничения. В частности, Евросоюз заявлял о планах отказаться от российских энергоносителей на 90% к концу текущего года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Украина отказывается от американских истребителей.