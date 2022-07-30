Строг и консервативен: блогер Мару Ору рассказала об отношениях со своим папой

Отец запрещал девушке красить глаза, встречаться с мальчиками и выходить из дома после темноты. В итоге она сбежала из дома в 22 года, аж, в другую страну.

Блогер Мару Ору в беседе с 5-tv.ru рассказала, что в детстве у нее были сложные отношения с отцом. Девушке много чего запрещали, но с возрастом знаменитость смогла выстроить взаимоотношения с ним правильные взаимоотношения.

«У меня с моим отцом были сложные отношения, он был строг и консервативен. Мне было запрещено общаться с мальчиками, красить брови, глаза, выходить из дома после темноты. Это жиза! Я не перевираю, так и было. В этом всем и сформировался, закалился мой характер», — рассказала она.

Девушка поделилась, что у нее было огромное желание работать и развиваться, но этого не позволял делать отец. Ее бабушка всегда советовала говорить ему то, что он хочет услышать, а делать так, как нужно ей самой. Но тогда девушка не смогла принять такую манеру поведения, да и саму себя обманывать не хотела.

«В 22 года сбежала из дома и год прожила в другой стране. Повзрослев, я смогла изменить сама ситуацию с отцом. Стала говорить откровенно на тему „чего хочу я и почему“. Сегодня мы стали больше доверять друг другу и даже делиться победами и переживаниями. Сейчас я близка с папой так же, как и с мамой, делюсь с ними абсолютно всем. И я знаю, что они мной гордятся и считаются с моим мнением. И все же думаю, что можно было поступить иначе, более мягко и менее травматично для нас обоих», — добавила блогер.

Мару Ору подчеркнула, что важно сохранять баланс между тем, что ты хочешь донести (будучи ребенком или подростком) и взглядами взрослого человека. Кроме того, нужно понимать, что он мыслит иначе, у него есть свой опыт и с ним необходимо разговаривать на его языке. Она предположила, что придется неоднократно повторять одно и то же, но только «дипломатически можно найти точки соприкосновения» при этом иногда уступая, чтобы не создавать конфликт, но мягко идти к тому, чего вы хотите.

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