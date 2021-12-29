Популярные тиктокеры предложили свой вариант салата — слегка недоваренный, несоленый, с весьма необычной подачей. Сами пробовать побоялись.

Видеоблогеры и тиктокеры Кайтана и Мару Ору приготовили первый в своей жизни салат «Оливье». Девушки, которые питаются закусками на тусовках и предпочитают доставку из ресторанов, взялись за ножи и сотворили нечто, что не рискнули пробовать сами. Предложили первым поесть салат оператору. К слову, что с ним было дальше, неизвестно.

Девушки решили немного отступить от классического варианта главного новогоднего салата с докторской колбасой и заменили ее на ветчину. Остальные ингредиенты — как обычно: маринованные огурчики, картофель, яйца и зеленый горошек с майонезной заправкой. Никакого лука! Особенным образом девушки обошлись с картофелем. Его не сварили, а согрели в микроволновке. Мару положила картофелину в пакет и три минутки подержала в печи. И так сойдет, как говорил Вовка в Тридевятом царстве.

Как призналась Кайтана, застать ее хлопочущей вокруг новогоднего стола невозможно. Чаще праздничную ночь она проводит на вечеринках, где все уже кем-то заранее приготовлено, украшено и красиво подано на стол. Традиционно заезжает выпить шампанского с 91-летней бабушкой — тоже любительницей богемной жизни.

Instagram @kaitana__

Мару Ору с друзьями накануне Нового года непременно выезжает в лес для особенного ритуала прощания с «плохой энергией» прошлого. Чтобы его исполнить, нужно развести костер и сжечь старые вещи, напоминающие о былых неприятностях. Что это за традиция, кто и когда ее придумал, девушка не вспомнила, не это же главное?

Главное, уверены обе, все делать с душой. И салат «Оливье» в том числе. Нарезав сырой картофель и другие ингредиенты, блогеры залили все майонезом, но солить не стали из соображений правильного питания. Готовое блюдо положили в чайную чашку. Потому что красиво. Пока оператор взвешивал шансы выжить, пожелали всем самого веселого Нового года!

Ранее, писал 5-tv.ru, блогеры Гарик Абдразаков и Кирилл Фокин-Сазонов показали, как не надо готовить «Оливье».