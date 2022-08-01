Идиллия для двоих: самые красивые и романтичные водопады России

Путешественник Кадыров назвал лучшие места у водопадов для отдыха в России
Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов
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Лучшее, что можно придумать для отдыха вдвоем: это сбежать от ежедневной рутины, оказаться в горах у красивого водопада, поймать романтический настрой и сделать фото на память.
Инструктор горных походов и опытный путешественник Виталий Кадыров специально для 5-tv. ru составил список горных водопадов, которые идеально подходят для влюбленных пар.
По его словам, лучшее, что можно придумать для отдыха вдвоем — это сбежать от ежедневной рутины, оказаться в горах у красивого водопада, поймать легкий романтический настрой, встретить рассвет в горах с любимым человеком, а также сделать фотографии на память.
Специально для романтических выходных Виталий советует потрясающие водопады, которые находятся на территории России.
Мидаграбинские водопады Северной Осетии
Мидаграбинские водопады в долине реки Джимара в Республике Северная Осетия.
Потрясающей красоты место находится в долине, которая образована скалистыми горами, с которых вниз устремляются водные потоки.
В воздухе кружатся множество мелких капель от рек и водопадов, в которых переливается радуга, когда в долину попадают лучи солнца. Водопады находятся в часе езды на автомобиле от Владикавказа.
Пшехский водопад
Пшехский или Фиштинский водопад разделяет знаменитые горы Фишт и Пшеха-Су.
Это самый высокий водопад Адыгеи. Он уникален тем, что состоит из трех каскадов, которые разделяют горы Фишт и Пшеха-Су. Водопад петляет по скалам, чтобы затем снова соединиться в единый мощный поток.
Ближайший к нему крупный город — Майкоп.
Большой Имеретинский водопад
Имеретинский водопад на территории Кавказского государственного природного заповедника имени Х.Г.Шапошникова.
Он является самым мощным из всех Имеретинских водопадов Крачаево-Черкессии. Водопад находится на высоте 2010 метров в окружении цветущих альпийских лугов и рододендронов.
Добираться до него удобней всего от поселка Псемен в Карачево-Черкесской Республики.
Софийские водопады
Водопад Орленок на территории Софийской долины в Республике Карачаево-Черкессия.
Это каскад из девяти мощных водных потоков. В Кавказском заповеднике они считаются самыми красивыми.
Вода ледникового происхождения спадает с высоты от 50 до 90 метров, шумно ударяется о землю, создавая при этом туманные облака, на которых играют солнечные лучи.
Водопады находятся в 15 километрах от поселка Архыз.
Кинзелюкский водопад
Кинзелюкский водопад на востоке Курагинского района Красноярского края.
Находится на востоке Красноярского края. Он считается вторым по высоте водопадом России. Его особенность также заключается в том, что он образует многочисленные каскады.
Долина водопада покрыта густой низкорослой растительностью, а выше находятся заснеженные склоны и ледники.
Добираться от него удобней на моторной лодке от лагеря «Летний Агул».
Ранее 5-tv.ru опубликовал список главных достопримечательностей Южной Осетии.
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