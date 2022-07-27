Блогер Кайтана рассказала как сделать стильную прическу с косами

Косы на каждый лень от Кайтаны: как сделать стильную прическу

Фото: Личный архив Кайтаны

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Девушка рассказала несколько способов, как можно преобразить свою прическу.

Блогер Кайтана специально для 5-tv.ru рассказала, как заплести косы, чтобы они выглядели стильно.

«Я люблю косички возле лица! Для того чтобы они не выглядели плоско, нам потребуется взять канекалон (искусственные пряди - Прим.ред.), можно даже на тон-два светлее от ваших волос. Канекалон берем примерно толщиной с косичку, которую вы хотите сделать. Далее берем прядь волос или с челки, или у виска, подкладываем под свою прядь канекалон, затем фиксируем и распределяем каникалон поровну на все три пряди нашей косы и плетем как обычную косичку», — рассказала девушка.

Она добавила, что теперь косички выглядят более объемными и стильными за счет цвета. То же самое можно делать со всеми волосами и заплести, например, два объемных колоска с цветным канекалоном.

«Так же можно разделить волосы на голове на 6 частей (квадратиками). Каждый квадратик волос потребуется сперва затянуть в хвостик невидимой резинкой, далее от хвостика нужно будет заплести тугие косички», — поделилась блогер.

Она посоветовала взять на заметку ее советы, и тогда «получится клевый ASAP».

Как ранее писал 5-tv.ru, врач-трихолог Юлия Нагайцева объяснила опасность тугих хвостов, которые родители делают школьницам. По ее словам, такой тип прически может привести к облысению.

+26° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
60.22
1.56 61.00
1.59
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 27 июля

Последние новости

21:43
Косы на каждый лень от Кайтаны: как сделать стильную прическу
21:29
Губернатор Астраханской области доложил Путину о развитии сельского хозяйства
21:15
Более чем серьезно: МИД РФ предупредил Киев о последствиях применения американских РСЗО
21:03
Британский или американский: в чем разница и какой английский стоит учить
20:51
В Москве почтили память погибших в Донбассе детей
20:33
Одно лицо: в сети сравнили детей Стоцкой с Киркоровым

Сейчас читают

"Не хочу ничего о ней знать": Стефанович перед смертью раскрыл главный секрет своей бывшей жены Пугачевой
Поплавская о сексуальной фотосессии Долиной: «Может достойно носить «леопард»
Русофобия главы МИД Чехии переросла в безумие
К каким неизлечимым патологиям приводит ботокс

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год