Косы на каждый лень от Кайтаны: как сделать стильную прическу

Девушка рассказала несколько способов, как можно преобразить свою прическу.

Блогер Кайтана специально для 5-tv.ru рассказала, как заплести косы, чтобы они выглядели стильно.

«Я люблю косички возле лица! Для того чтобы они не выглядели плоско, нам потребуется взять канекалон (искусственные пряди - Прим.ред.), можно даже на тон-два светлее от ваших волос. Канекалон берем примерно толщиной с косичку, которую вы хотите сделать. Далее берем прядь волос или с челки, или у виска, подкладываем под свою прядь канекалон, затем фиксируем и распределяем каникалон поровну на все три пряди нашей косы и плетем как обычную косичку», — рассказала девушка.

Она добавила, что теперь косички выглядят более объемными и стильными за счет цвета. То же самое можно делать со всеми волосами и заплести, например, два объемных колоска с цветным канекалоном.

«Так же можно разделить волосы на голове на 6 частей (квадратиками). Каждый квадратик волос потребуется сперва затянуть в хвостик невидимой резинкой, далее от хвостика нужно будет заплести тугие косички», — поделилась блогер.

Она посоветовала взять на заметку ее советы, и тогда «получится клевый ASAP».

Как ранее писал 5-tv.ru, врач-трихолог Юлия Нагайцева объяснила опасность тугих хвостов, которые родители делают школьницам. По ее словам, такой тип прически может привести к облысению.