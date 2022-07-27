Где потолок? Страны G7 хотят обуздать цены на российскую нефть

Пока что попытки стран Запада урезать доходы РФ от продажи топлива за счет санкционного давления терпят фиаско.

Страны Большой семерки (G7) намерены ввести потолок для цен на российскую нефть. Как уточняет агентство Reuters со ссылкой на источник в G7, механизм должен заработать уже к 5 декабря.

«Цель — подстроиться под сроки, которые уже установил Евросоюз. Мы хотим, чтобы механизм потолка цен вступил в силу в то же время», — объяснил неназванный представитель объединения.

Ограничения при этом установят такие, что цены на топливо будут превышать стоимость добычи. Так, по мнению G7, у РФ сохранится стимул ее продолжать.

Президент России Владимир Путин, комментируя планы Большой семерки, отметил, что ограничение цен на покупку нефти из РФ приведет к повтору ситуации с газовым рынком — стоимость топлива взлетит до небес.

Предпринятые ранее попытки стран Запада урезать доходы России от продажи нефти не стали удачными. Санкционные ограничения, эмбарго на черное золото и добровольные отказы иностранных компаний от сотрудничества в итоге не возымели нужного им эффекта.

Даже при продажах со скидкой в условиях перенаправления экспорта и применения альтернативных схем поставок РФ обеспечивает доходы бюджета.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Китае раскритиковали проект США о санкциях за покупку нефти и газа из РФ.