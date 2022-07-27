В Китае раскритиковали проект США о санкциях за покупку нефти и газа из РФ

Министерство иностранных дел (МИД) Китая прокомментировало призыв Америки ввести односторонние санкции в отношении поставок российской нефти в КНР. Как отметил официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь, они категорически против подобных действий.

«Китай и Россия осуществляют нормальное торгово-экономическое сотрудничество на принципах равноправия, обоюдной выгоды и взаимного уважения», — ответил Лицзянь ТАСС.

Он добавил, что сотрудничество между Москвой и Пекином не несет угрозу кому-либо. Но терпеть внешние вмешательства в стране не будут.

К слову, накануне сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио предложил ввести ограничения в отношении компаний, связанных с продажей российской нефти и других энергоносителей Китаю. Закон предусматривает штрафы для всех страхующих или регистрирующих танкеры, перевозящие нефть из РФ в КНР. Призыв политика поддержали сенаторы Кевин Крамер и Рик Скотт. Однако законопроект противоречит политике Белого дома, поэтому верхняя палата Конгресса вряд ли его одобрит.

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