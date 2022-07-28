Футбольные болельщики в Турции скандировали имя Владимира Путина на весь Стамбул

Турецкие фанаты решили ответить напоминанием о российском президенте после того, как их команда пропустила гол от киевского «Динамо».

Весь Стамбул сегодня вечером отчетливо слышал имя Владимира Путина. Его скандировали фанаты турецкого «Фенербахче» на переполненном стадионе.

Так они отреагировали на пропущенный от киевского «Динамо» гол и решили выразить сопернику свою точку зрения на происходящее в его стране.