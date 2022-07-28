В ряде случаев, изменение плана лечения может привести к непоправимым последствиям.

Больницы в России все чаще заменяют пациентам назначенные лекарства на так называемые дженерики — это более дешевая копия оригинала. Само по себе назначение дженериков — это как раз не плохо — у многих лекарств есть очень качественные альтернативы.

Тем не менее в некоторых ситуациях изменение плана лечения может привести к непоправимым последствиям. Ксения Солдатова продолжит.

Проблемы с дженериками

Коле двенадцать лет. Он легко и бесстрашно взбирается по канатной лестнице, кружится на карусели. И только папа рядом знает, что еще недавно сын всего этого не мог. Два года назад Коле пересадили почку. После операции ему назначили определенный препарат для того, чтобы орган работал нормально.

«Я только знаю, что мне, когда я его принимаю, хорошо», — говорит мальчик.

Но в выписке врач указал не тот самый препарат, а его действующее вещество — такролимус. В итоге в своей больнице в Подмосковье семье начали выдавать дженерик. Лекарство с тем же веществом, но от другого производителя. От него Коле стало плохо.

«Утомляемость, усталость и вообще плохое самочувствие. Концентрация основного действующего вещества такролимуса у него была постоянно нестабильной. Его потом госпитализировали и назначили на основании проведенной медкомиссии «Програф», — объяснил Антон, отец Коли.

С такой проблемой сталкиваются и в других регионах. Алексею из Башкортостана после пересадки тоже не подошел дженерик.

«Я сразу почувствовал недомогание, головокружение. В течение месяца пользовался. Потом ушел сразу от них, потому что был риск отторжения», — вспоминает Алексей Борисов.

Правила переназначения препарата

Дженерик в больнице могут предложить, когда оригинальные препараты закончились. Действующим правилам это не противоречит.

«Врач обязан выписывать лекарственные препараты по названию действующего вещества, а не по торговому названию. Какой препарат будет доходить до пациента, это решает не врач, а руководящее звено, которое занимается закупками. И это зависит от того, что есть в наличии в стране», — рассказывает врач высшей категории Светлана Багавиева.

Чтобы переназначить препарат, у пациента должно быть ухудшение состояния. Тогда соберется медкомиссия, выберет новое лекарство или вернет первоначальное. Те, кто не хочет доводить до ухудшений, пытаются купить оригинал самостоятельно.

Нужные препараты входят в группу так называемых иммунодепрессивных, они подавляют собственный иммунный ответ организма. Что необходимо, например, после трансплантации почек. Оригинальное лекарство стоит, как правило, дороже. Да и, по словам больных, есть далеко не во всех аптеках.

Инициатива общественников

Мы обошли два десятка аптек. И только в двух из них в наличии оказались те оригинальные лекарства, еще в трех нам предложили оформить заказ. Цены разные. Зависит от сети, концентрации вещества.

Тот же такролимус выпускается в виде больше десятка разных лекарств. В организации помощи пациентам с болезнями почек «Нефро-Лига» утверждают: проблема не в выдаче дженериков, а в том, что их нельзя часто менять. Сейчас это не регулируется, но общественники уже обратились в Минздрав.

«Непонятно, от какого препарата будет негативный эффект, если его постоянно меняют. Мы с такой инициативой выходили, чтобы хотя бы зафиксировать, в течение года выдавать одного производителя дженерик хотя бы», — объяснил председатель «Нефро-Лиги» Виталий Кауричев.

Как нам рассказали в Минздраве, в начале года действительно были проблемы с поставками препаратов. Сейчас на складах их достаточно. А значит, и в региональных больницах они должны появиться.