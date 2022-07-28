Александр Балуев появился на публике после слухов о болезни
Актер Александр Балуев опроверг слухи о своем тяжелом заболевании
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov/Izvestia
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В последнее время знаменитость редко появляется на публике, что провоцирует множество слухов.
Российский актер Александр Балуев продолжительное время не связывался ни с журналистами, ни с поклонниками. Поэтому в сети распространились слухи о том, что звезда «Угрюм-реки» болен и именно из-за этого не хочет показываться на публике.
Так, все подозрения на свой счет 63-летний артист развеял самостоятельно.
«Снимаюсь так же. Просто так получается — информационная дыра. В общем-то у меня все хорошо», — цитирует слова актера Культуромания.
По его словам, он не болен и не в отпуске. А его отсутствие в социальных сетях и на светских мероприятиях связано с плотным рабочим графиком. Также автор сказал, что скоро стоит ждать выхода новых проектов с его участием.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что директор Юры Шатунова рассказал о результатах проведенного вскрытия артиста. Врачами была обнаружена свежая бляшка, которой максимум год или полтора. Сообщается, что врожденных подобных опухолей не наблюдалось.
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