Александр Балуев появился на публике после слухов о болезни

В последнее время знаменитость редко появляется на публике, что провоцирует множество слухов.

Российский актер Александр Балуев продолжительное время не связывался ни с журналистами, ни с поклонниками. Поэтому в сети распространились слухи о том, что звезда «Угрюм-реки» болен и именно из-за этого не хочет показываться на публике.

Так, все подозрения на свой счет 63-летний артист развеял самостоятельно.

«Снимаюсь так же. Просто так получается — информационная дыра. В общем-то у меня все хорошо», — цитирует слова актера Культуромания.

По его словам, он не болен и не в отпуске. А его отсутствие в социальных сетях и на светских мероприятиях связано с плотным рабочим графиком. Также автор сказал, что скоро стоит ждать выхода новых проектов с его участием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что директор Юры Шатунова рассказал о результатах проведенного вскрытия артиста. Врачами была обнаружена свежая бляшка, которой максимум год или полтора. Сообщается, что врожденных подобных опухолей не наблюдалось.