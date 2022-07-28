Потребителей не будут отключать в ходе ремонта линии электропередачи

Ремонтные работы даже на линиях среднего напряжения от 6 до 10 киловольт будут проводить без отключения потребителей.

Уникальную технологию реализуют специалисты компании «Россети Московский регион» в Московской области с перспективой распространения в других регионах.

Метод работы на расстоянии на воздушных линиях находящихся под напряжением позволяет обслуживать магистральное оборудование или подключать новых абонентов, не лишая электроэнергии социально значимые объекты ни на секунду.

Технологический процесс не имеет аналогов, он разрабатывался непосредственно на предприятии, применительно к местным условиям. Рабочим не приходится непосредственно соприкасаться с проводами линии находящейся под напряжением, и вся работа производится без повышенного риска для жизни и здоровья.

«Этот метод заключается в том, что персонал работает специальными изолирующими штангами. То есть он постоянно находится на расстоянии от токоведущих частей, не приближаясь ближе, чем положено по нормам. Длина одного звена штанги более 180 см, она еще и наращивается в зависимости от положения работающего. Психологически персоналу просто адаптироваться к таким условиям, когда он понимает, что находится на безопасном расстоянии, провода под напряжением находятся на расстоянии больше метра от работающего», — говорит директор департамента эксплуатации сетей 0,4-20 КВ ПАО «Россети Московский регион» Роман Иванов.

В планах у компании приобретение автогидроподъемников с изолирующим звеном, которые позволят бригадам работать уже контактным способом (методом в изоляции), то есть даже без подобных штанг, непосредственно изолированным инструментом и руками в диэлектрических перчатках.