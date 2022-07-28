Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Командующий ЧФ Осипов заявил о господстве российского флота в Азовском море

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Никита Кротов
Никита Кротов 27

Бойцы успешно выполняют поставленные перед ними задачи, продолжая дело предков по искоренению нацизма.

Командующий ЧФ Осипов заявил о господстве российского флота в Азовском море

Фото: www.globallookpress.com / Server Amzayev

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Командующий Черноморским флотом Игорь Осипов заявил о господстве в Азовском море. Обращение опубликовано пресс-службой.

«Боевая деятельность Черноморского флота в ходе специальной военной операции позволила завоевать господство над противником в Азовском море и установить контроль над северо-западной частью Черного моря», — говорится в сообщении.

Адмирал также добавил, что при помощи ударов высокоточного оружия уничтожаются критически важные вражеские объекты, и поддерживается наступление сухопутной группировки войск. Уточняется, что бойцами ЧФ успешно выполняются поставленные боевые задачи.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Президент Владимир Путин в своем обращении к нации отмечал геноцид киевской власти в отношении мирного населения на протяжении восьми лет. После введения войск недружественные страны начали санкционную политику в отношении РФ. Это выражалось в давлении на западные коммерческие компании, которые были на российском рынке. Помимо всего прочего, ЕС и Запад хотят сократить доходы Москвы от экспорта энергоносителей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Кремле прокомментировали заявления Киева по Черноморскому флоту и Крыму.

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Командующий ЧФ Осипов заявил о господстве российского флота в Азовском море

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